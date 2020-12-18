18 Aralık 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Lille yıldızlarını satıyor! Milli futbolcu da listede

Fransa Ligue 1'de lider konumda bulunan Lille'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Fransız temsilcisinin satılacağı iddia edildi. Buna karşın kulüpten henüz bir açıklama gelmezken, bazı futbolcuların da satılabileceği ortaya atıldı ve milli yıldızın da o listede olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 17:30
ABONE OL
  • 1
  • 10
Lille yıldızlarını satıyor! Milli futbolcu da listede

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'de ekonomik dar boğaz baş gösterdi. Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'ne bu yıl damga vuran Fransız ekibinde son dakika gelişmeleri yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Lille yıldızlarını satıyor! Milli futbolcu da listede

Lille, yıldız isimlerin maliyeti ve koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri sebebiyle mali krizden kurtulamadı. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille kulübü, ödenmemiş kredi borçları nedeniyle el değiştiriyor.

  • 3
  • 10
Lille yıldızlarını satıyor! Milli futbolcu da listede

RTL'de yer alan habere göre, Lille'in çoğunluk hisselerinin sahibi ve başkanı olan Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satacak. Merlyn Partners, hem 200 milyon euro borcu ödeyecek hem de Gerard Lopez'in elinde kalan diğer hisseleri de satın alacak. Böylece kulübün kontrolü tamamen Merlyn Partners'e geçecek. Merlyn Partners, kulübü yatırım amaçlı alırken Rennes'in eski başkanı Olivier Letang'ı da kulüp başkanı yaparak sportif hedeflerin devam etmesini sağlamaya çalışacak.

  • 4
  • 10
Lille yıldızlarını satıyor! Milli futbolcu da listede

Bazı kaynaklar Lille'in el değiştirmesinin ardından oyuncu satmadan yatırımlara devam edileceği bilgisini aktarsa da İtalyan La Gazzetta dello Sport olay bir iddia gündeme getirdi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ligue 1 ve Avrupa'nın parlayan yıldızı Lille, mali kriz yüzünden el değiştirdi ve bu krizden kurtulmak için takımın önemli yıldızlarını satmaya karar verdi.

  • 5
  • 10
Lille yıldızlarını satıyor! Milli futbolcu da listede

Lille'in satış listesine koyduğu isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın da olduğu belirtiliyor. Daha önce İngiliz basını Arsenal'in Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğini iddia etmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör