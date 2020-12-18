Lille yıldızlarını satıyor! Milli futbolcu da listede

Fransa Ligue 1'de lider konumda bulunan Lille'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Fransız temsilcisinin satılacağı iddia edildi. Buna karşın kulüpten henüz bir açıklama gelmezken, bazı futbolcuların da satılabileceği ortaya atıldı ve milli yıldızın da o listede olduğu belirtildi. İşte detaylar...