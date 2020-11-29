29 Kasım 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Ozan Kabak'a İtalyan kancası! Transfer görüşmeleri...

Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerini Schalke 04'te sürdüren milli yıldızımız Ozan Kabak'ın adı Liverpool ile geçiyordu. 20 yaşındaki stoperde flaş bir gelişme yaşandı ve İtalyan temsilcisi transferde devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 14:44
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Ozan Kabak'a İtalyan kancası! Transfer görüşmeleri...

Schalke 04 ve A Milli Takım'da gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak için transfer iddiaları artmaya devam ediyor.

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Ozan Kabak'a İtalyan kancası! Transfer görüşmeleri...

Avrupa devlerinin radarında olan Kabak'ın devre arasında Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Ozan Kabak'a İtalyan kancası! Transfer görüşmeleri...

KLOPP ONU İSTİYOR

Yıldız savunmacıları Virgil van Dijk ile Joe Gomez'i kaybeden Liverpool'da Dayot ve Koulibaly gibi isimler gündeme gelirken, Jurgen Klopp'ün 20 yaşındaki milli futbolcuyu istediği öne sürülmüştü.

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Ozan Kabak'a İtalyan kancası! Transfer görüşmeleri...

MILAN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!

Ancak Tuttusport'un haberine göre İtalyan devi Milan, yaptığı son hamleyle transferde sona yaklaşan ekip oldu.

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Ozan Kabak'a İtalyan kancası! Transfer görüşmeleri...

Ozan Kabak transferini ocak ayında bitirmek isteyen Milan, oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

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