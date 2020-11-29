Ozan Kabak'a İtalyan kancası! Transfer görüşmeleri...

Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerini Schalke 04'te sürdüren milli yıldızımız Ozan Kabak'ın adı Liverpool ile geçiyordu. 20 yaşındaki stoperde flaş bir gelişme yaşandı ve İtalyan temsilcisi transferde devreye girdi. İşte detaylar...