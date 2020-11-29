29 Kasım 2020, Pazar

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Formula 1'de korkunç kaza! Araç alev topuna döndü

Formula 1'de sezonun 15. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'inde korkunç bir kaza yaşandı. Haas takımı adına yarışan ve bariyerlere çarpan pilot Romain Grosjean'ın aracı alev aldı. Araçtan hemen çıkartılan Fransız pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte o anlardan kareler...

Giriş Tarihi: 29.11.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 18:27
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Formula 1'de korkunç kaza! Araç alev topuna döndü

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde korkunç bir kaza yaşandı.

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Formula 1'de korkunç kaza! Araç alev topuna döndü

Haas pilotu Romain Grosjean'in aracı alevler içinde kaldı.

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Formula 1'de korkunç kaza! Araç alev topuna döndü

Olayın ardından yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Ardından Romain Grosjean araçtan çıktı ve ardından tıbbi araca alındı.

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Formula 1'de korkunç kaza! Araç alev topuna döndü

Haas Takımı araçtan çıkarılmasının ardından ilk müdahalesi yapılan Fransız pilotun ellerinde ve ayak bileklerinde ufak yanıklar olduğuınu açıkladı.

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Formula 1'de korkunç kaza! Araç alev topuna döndü

"BU KADAR ATEŞ GÖRMEMİŞTİK"

Medikal araç personeli Alan van der Merwe ise yaptığı açıklamada "Bizim için büyük bir sürpriz oldu. Bu kadar ateş görmemiştik." dedi.

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