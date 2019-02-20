Joshua - Miller maçı öncesi gergin anlar

Rakibine gözdağı veren Joshua iddialı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Gerçek bir dövüşçüyle karşılaşacağından haberi yok. İstatistikler ve gerçekler Miller'ı 1 Haziran'da yeneceğimi söylüyor. Benim işim konuşmak değil. Miller'ı nakavt edeceğim."