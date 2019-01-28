28 Ocak 2019, Pazartesi
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Başakşehir Kasımpaşa maçından kareler
Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Başakşehir'in gollerini Visca ve Elia attı. Başakşehir bu galibiyet ile puanını 41'e yükseltirken liderliğini korudu. Kasımpaşa ise 29 puan ile 7.sıradaki yerinde sabit kaldı.
Giriş Tarihi: 28.01.2019 22:38 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 22:39
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