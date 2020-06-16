Son dakika: Yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe yeni tip corona virüsü (Covid-19) haritası

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılmış ve 7.8 milyondan fazla insanı etkilemişti. 480 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan pandemi, ülkemizde alınan önlemler sayesinde vaka sayıları ön görülen seviyelere düşmüştü. Bu kapsamda 1 Haziran'da "Yeni Normal" döneme geçilmiş ve normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Peki, Covid-19 haritasında son durum ne? İşte büyükşehirlerdeki ilçelerin corona virüsü yoğunluk haritası...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 16.06.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 09:06 ABONE OL