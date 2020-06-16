16 Haziran 2020, Salı

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Son dakika: Yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe yeni tip corona virüsü (Covid-19) haritası

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılmış ve 7.8 milyondan fazla insanı etkilemişti. 480 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan pandemi, ülkemizde alınan önlemler sayesinde vaka sayıları ön görülen seviyelere düşmüştü. Bu kapsamda 1 Haziran'da "Yeni Normal" döneme geçilmiş ve normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Peki, Covid-19 haritasında son durum ne? İşte büyükşehirlerdeki ilçelerin corona virüsü yoğunluk haritası...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 09:06
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Son dakika: Yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe yeni tip corona virüsü Covid-19 haritası

Son dakika corona virüsü haberleri: Covid-19 vaka yoğunluğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Haritada çeşitli renkler kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Kullanıcılar gelen güncellemeyle beraber tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

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Son dakika: Yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe yeni tip corona virüsü Covid-19 haritası

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında. Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

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Son dakika: Yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe yeni tip corona virüsü Covid-19 haritası

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

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Son dakika: Yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe yeni tip corona virüsü Covid-19 haritası

Uygulama vatandaşları corona virüsü konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

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Son dakika: Yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe yeni tip corona virüsü Covid-19 haritası

Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

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