13 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Olympiakos Başakşehir maçından kareler...

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Başakşehir, 1-0'lık mağlubiyetin rövanşında Yunanistan'da Olympiakos'a 2-0 yenilerek elendi. Başakşehir, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 23:46
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Olympiakos Başakşehir maçından kareler...
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Olympiakos Başakşehir maçından kareler...
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Olympiakos Başakşehir maçından kareler...
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Olympiakos Başakşehir maçından kareler...
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Olympiakos Başakşehir maçından kareler...
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