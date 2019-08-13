13 Ağustos 2019, Salı
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İstanbul'dan UEFA Süper Kupa manzaraları
UEFA Süper Kupa maçı öncesi İstanbul'da coşku artıyor. Chelsea ve Liverpool, dev mücadele için kente gelirken iki takımın taraftarları da karşılaşmanın coşkusunu yaşamaya başladı...
Giriş Tarihi: 13.08.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 20:04
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