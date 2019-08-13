13 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İstanbul'dan UEFA Süper Kupa manzaraları

UEFA Süper Kupa maçı öncesi İstanbul'da coşku artıyor. Chelsea ve Liverpool, dev mücadele için kente gelirken iki takımın taraftarları da karşılaşmanın coşkusunu yaşamaya başladı...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 20:04
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İstanbul'dan UEFA Süper Kupa manzaraları

İstanbul'da Beşiktaş'ın evi Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa maçı öncesi heyecan artıyor.

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İstanbul'dan UEFA Süper Kupa manzaraları

Gece İstanbul'a inen Chelsea takımı, Beşiktaş'ta boğaz turu yaptı.

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İstanbul'dan UEFA Süper Kupa manzaraları

Futbolcular, keyifli gözüktükleri yürüyüşte İstanbul'un eşsiz manzarasının bol bol fotoğrafını çekti.

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İstanbul'dan UEFA Süper Kupa manzaraları

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ise bugün öğleden sonra İstanbul'a geldi. Teknik direktör Jürgen Klopp çiçeklerle karşılandı.

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İstanbul'dan UEFA Süper Kupa manzaraları

Özel uçakla saat 16.15'te İstanbul Havalimanı'na gelen İngiliz ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan kendilerine tahsis edilen otobüsle ayrılarak, konaklayacakları Beşiktaş'taki bir otele geçti.

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