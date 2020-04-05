05 Nisan 2020, Pazar

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Okan Buruk en iyi 11'ini açıkladı! Kadroda 2 Türk...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde oynadığı futbolculardan en iyi 11'inin olduğu bir kadro oluşturdu.

Giriş Tarihi: 05.04.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 18:53
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Okan Buruk en iyi 11'ini açıkladı! Kadroda 2 Türk...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, birlikte formayı terlettiği oyunculardan en iyi kadrosunu kurdu. Güzel bir 11 oluşturan başarılı teknik adam, birbirinden iyi yıldızlarla kadrosunu donattı. Buruk'un kadrosunu; kulübü Başakşehir, Twitter'dan paylaştı.

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Okan Buruk en iyi 11'ini açıkladı! Kadroda 2 Türk...

TAFFAREL

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Okan Buruk en iyi 11'ini açıkladı! Kadroda 2 Türk...

JAVIER ZANETTI

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Okan Buruk en iyi 11'ini açıkladı! Kadroda 2 Türk...

FABIO CANNAVARO

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Okan Buruk en iyi 11'ini açıkladı! Kadroda 2 Türk...

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