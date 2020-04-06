06 Nisan 2020, Pazartesi

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Google'dan şaşırtan corona virüsü raporu! Türkiye...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı sarmış ve kötü sonuçlara yol açmıştı. Avrupa'da başta İtalya ve İspanya'da etkili olan virüs, yaklaşık 2 haftadır ülkemizde de görülmeye başlanmıştı. Virüs salgınıyla ilgili son dakika detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Google, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 130 ülkede salgın sonrası insanların hareketlerini izleyerek eskiye nazaran oluşan farkları yayınlamaya başladı. İşte ortaya çıkan o rapor...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 10:42
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Google'dan şaşırtan corona virüsü raporu! Türkiye...

Corona virüsü dünyayı nereden nereye getirdi? Aylar önce kimse bu kadarını tahmin bile edemiyordu. İnsanlık büyük bir sınav veriyor. Bu sınav da hayatımızı baştan sona değiştirmek üzerine kurulu. Google, corona virüsü sonrası değişen alışkanlıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Bu bilgileri sürekli güncellemeyi planlayan Google'ın amacı rakamların ve kalıpların iki ya da üç gün öncesine göre nasıl değiştiğini de ortaya koymak.

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Google'dan şaşırtan corona virüsü raporu! Türkiye...

DAHA ÖNCE DE YAPILIYORDU

Google zaten daha önce de benzer bir şekilde belli müzeler, dükkanlar ve diğer bazı mekanların en kalabalık olduğu zamanları gösteriyor, farklı yolların trafik yoğunluğunu güncellemek suretiyle motorlu araç sürücülerine destek sağlıyordu.

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Google'dan şaşırtan corona virüsü raporu! Türkiye...

Şimdi aynı veriler, insan yoğunluğunu, salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönemle karşılaştırmak için kullanılacak.

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Google'dan şaşırtan corona virüsü raporu! Türkiye...

AVMLERDEKİ YOĞUNLUK YÜZDE 75 AZALDI!

Google Haritalar servisinde kullanıcıların konumlarına göre derlenen bilgilere göre Şubat ortasından Mart sonuna doğru AVM ve çeşitli mağazalarda vakit geçirenlerin oranı yüzde 75 azaldı.

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Google'dan şaşırtan corona virüsü raporu! Türkiye...

ECZANELERE DE İLGİ DÜŞTÜ

Gıda ürünleri satan dükkanlar ve eczanelerde de durum pek farklı değil. İnsanlar bu verilere göre temel gıda için dahi daha az dışarı çıkıyor; zorunda olmadıkça gitmiyor. Aynı süre aralığında bu dükkanlara olan ilgi yüzde 39 oranında azalmış durumda.

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