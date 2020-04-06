06 Nisan 2020, Pazartesi
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Google'dan şaşırtan corona virüsü raporu! Türkiye...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı sarmış ve kötü sonuçlara yol açmıştı. Avrupa'da başta İtalya ve İspanya'da etkili olan virüs, yaklaşık 2 haftadır ülkemizde de görülmeye başlanmıştı. Virüs salgınıyla ilgili son dakika detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Google, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 130 ülkede salgın sonrası insanların hareketlerini izleyerek eskiye nazaran oluşan farkları yayınlamaya başladı. İşte ortaya çıkan o rapor...
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