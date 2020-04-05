05 Nisan 2020, Pazar
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Okan Buruk birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı! Kimler yok ki...
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in teknik patronu Okan Burak, futbolculuk kariyerinde birlikte forma giydiği isimlerden oluşan en iyi 11'ini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan kadroda kimler yok ki... İşte Okan Buruk'un birlikte oynadığı en iyi 11...
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
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