05 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Okan Buruk birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı! Kimler yok ki...

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in teknik patronu Okan Burak, futbolculuk kariyerinde birlikte forma giydiği isimlerden oluşan en iyi 11'ini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan kadroda kimler yok ki... İşte Okan Buruk'un birlikte oynadığı en iyi 11...

Giriş Tarihi: 05.04.2020 12:51
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Okan Buruk birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı! Kimler yok ki...

Claudio Taffarel (Galatasaray)

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Okan Buruk birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı! Kimler yok ki...

Fabio Cannavaro (Inter)

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Okan Buruk birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı! Kimler yok ki...

Popescu (Galatasaray)

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Okan Buruk birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı! Kimler yok ki...

Hakan Ünsal (Galatasaray)

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Okan Buruk birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı! Kimler yok ki...

Javier Zanetti (Inter)

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