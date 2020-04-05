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FIFA Dünya Kupası sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Joker kullandı ve...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. FIFA Dünya Kupası sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran FIFA Dünya Kupası sorusu ve bölümden kareler...

Giriş Tarihi: 05.04.2020 01:06 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 01:32
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FIFA Dünya Kupası Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

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FIFA Dünya Kupası Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!

Milyoner'in yayınlanan bölümünde 2010'da Güney Afrikada FIFA Dünya Kupası sorusu geceye damga vurdu

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FIFA Dünya Kupası Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!

İşte geceye damga vuran futbol sorusu bölümden kareler....

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FIFA Dünya Kupası Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
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FIFA Dünya Kupası Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
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