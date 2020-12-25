2020 yılının en iyi 30 futbolcusu belli oldu! Ronaldo ve Messi'nin yeri şaşırttı

İngiliz gazetesi The Guardian, 2020 yılının en iyi futbolcularını açıkladı. 71 ülkeden 241 jüri üyesinin oylarıyla belirlenen listenin ilk 30 sırasındaki isimler dikkat çekerken, dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin yerleri görenleri şaşırttı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 25.12.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 13:20 ABONE OL