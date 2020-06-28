O gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce varmış

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın öülümne sebep olan corona virüsü hakkındaki o gerçek dünyayı şoke etti. Bilim insanlarının yaptığı çalışma, virüsün Wuhan'da (Çin) görüldüğünün resmi olarak açıklanmasından çok önce başka bir ülkede görüldüğünü ortaya çıkardı. | Son dakika haberleri