Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu resmen bitti! İşte sözleşmesi sona eren isimler

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu resmen sona erdi. Yeni sezon öncesi transfer planlamalarını sürdüren tüm takımlar, transfer konusunda da ince eleyip sık dokuyor. Özellikle yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrası maddi olarak sıkıntı yaşayan kulüpler, bonservissiz isimlere yönelmişti. Birçok ismin ligin bitmesiyle birlikte sözleşmeleri sona erdi. Peki, hangi takımdan hangi oyuncular boşa çıktı? İşte o isimler... (Oyuncular piyasa değerlerine göre sıralanmıştır)