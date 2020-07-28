28 Temmuz 2020, Salı

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Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu resmen bitti! İşte sözleşmesi sona eren isimler

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu resmen sona erdi. Yeni sezon öncesi transfer planlamalarını sürdüren tüm takımlar, transfer konusunda da ince eleyip sık dokuyor. Özellikle yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrası maddi olarak sıkıntı yaşayan kulüpler, bonservissiz isimlere yönelmişti. Birçok ismin ligin bitmesiyle birlikte sözleşmeleri sona erdi. Peki, hangi takımdan hangi oyuncular boşa çıktı? İşte o isimler... (Oyuncular piyasa değerlerine göre sıralanmıştır)

Giriş Tarihi: 28.07.2020 12:18
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Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu resmen bitti! İşte sözleşmesi sona eren isimler

Boğaçhan Kazmaz

Mevki: Kaleci

Yaş: 19

Kulüp: Ç. Rizespor

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

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Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu resmen bitti! İşte sözleşmesi sona eren isimler

Doğukan Özkan

Mevki: Kaleci

Yaş: 26

Kulüp: Beşiktaş

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

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Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu resmen bitti! İşte sözleşmesi sona eren isimler

Erten Ersu

Mevki: Kaleci

Yaş: 26

Kulüp: Fenerbahçe

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

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Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu resmen bitti! İşte sözleşmesi sona eren isimler

Mücahit Atalay

Mevki: Kaleci

Yaş: 28

Kulüp: Konyaspor

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

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Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu resmen bitti! İşte sözleşmesi sona eren isimler

Mahmut Akan

Mevki: Sol bek

Yaş: 26

Kulüp: Ankaragücü

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

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