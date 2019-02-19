19 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Nicole Scherzinger ve Lewis Hamilton’a büyük şok! Yatak görüntüleri internete sızdı

Ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger ve F1 pilotu Lewis Hamilton'un yatak görüntüleri internete sızdı.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 19:22 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 19:34
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Nicole Scherzinger ve Lewis Hamilton’a büyük şok! Yatak görüntüleri internete sızdı

İnişli çıkışlı ilişkileriyle bir dönem magazin gündemini meşgul eden ünlü şarkıcı Nicole Scheringer ve F1 pilotu Lewis Hamilton'ın yolları, 2015'te kesin olarak ayrılmıştı.

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Nicole Scherzinger ve Lewis Hamilton’a büyük şok! Yatak görüntüleri internete sızdı

Eski aşıkların iki buçuk dakikalık yatak görüntüleri internete sızdı.

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Nicole Scherzinger ve Lewis Hamilton’a büyük şok! Yatak görüntüleri internete sızdı

Yaklaşık 500 bin izlenme alan olay video için taraflar herhangi bir açıklama yapmadı.

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Nicole Scherzinger ve Lewis Hamilton’a büyük şok! Yatak görüntüleri internete sızdı

Söylentilere göre Nicole Scherzinger'in evlenmek istemesi fakat Lewis Hamilton'un bu fikre sıcak bakmaması, çiftin ayrılık nedeniydi.

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Nicole Scherzinger ve Lewis Hamilton’a büyük şok! Yatak görüntüleri internete sızdı

8 yıllık ilişkisini 2015 yılında sonlandıran Amerikalı ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger, Haziran ayında 40. yaşını kutlamıştı.

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