Morris'ten Doncic'e çok sert faul! Saha bir anda karıştı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı play-off ilk turunda karşı karşıya gelen Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers maçında gergin anlar yaşandı. Clippers oyuncusu Marcus Morris, Mavericks'in yıldız basketbolcusu Luka Doncic'e yaptığı sert faul sonrası saha karıştı. Sloven basketbolcu kendisine yapılan faulün ardından güçlükle sakinleştirilirken, Morris oyundan atıldı. İşte o anlar...