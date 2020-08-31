31 Ağustos 2020, Pazartesi

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Morris'ten Doncic'e çok sert faul! Saha bir anda karıştı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı play-off ilk turunda karşı karşıya gelen Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers maçında gergin anlar yaşandı. Clippers oyuncusu Marcus Morris, Mavericks'in yıldız basketbolcusu Luka Doncic'e yaptığı sert faul sonrası saha karıştı. Sloven basketbolcu kendisine yapılan faulün ardından güçlükle sakinleştirilirken, Morris oyundan atıldı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 00:38 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 00:39
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Morris'ten Doncic'e çok sert faul! Saha bir anda karıştı

NBA Batı Konferansı ilk tur 6. maçında Dallas Mavericks ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın önüne geçen olan Clippers'tan Marcus Morris'in Dallas'ın yıldızı Luka Doncic'e yaptığı faul oldu.

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Morris'ten Doncic'e çok sert faul! Saha bir anda karıştı

İlk çeyreğin son dakikasında Marcus Morris, pota altından sayı bulmaya çalışan Doncic'in kafasına vurarak rakibine sert bir faul yaptı.

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Morris'ten Doncic'e çok sert faul! Saha bir anda karıştı

Doncic bu darbe sonrası yere düştü. Aldığı darbenin etkisiyle sinirlenen yıldız basketbolcu rakibinin üzerine yürümek istedi fakat Sloven basketbolcuyu takım arkadaşları sakinleştirdi.

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Morris'ten Doncic'e çok sert faul! Saha bir anda karıştı

Morris ise bu hareketinin ardından oyundan atıldı.

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Morris'ten Doncic'e çok sert faul! Saha bir anda karıştı
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