03 Eylül 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Milli Takım'da dikkat çeken kare! Emre Kılınç ve Mert Hakan...

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Macaristan ile karşılaştı. Galatasaraylı Emre Kılınç ile Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş Milli Takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 23:49
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Milli Takım'da dikkat çeken kare! Emre Kılınç ve Mert Hakan...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'ı konuk etti.

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Milli Takım'da dikkat çeken kare! Emre Kılınç ve Mert Hakan...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan karşısında kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi.

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Milli Takım'da dikkat çeken kare! Emre Kılınç ve Mert Hakan...

Savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturan Güneş, orta sahada Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç ve Ahmed Kutucu'ya, ileri uçta da Burak Yılmaz'a şans tanıdı.

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Milli Takım'da dikkat çeken kare! Emre Kılınç ve Mert Hakan...

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez milli takıma davet edilen Mert Hakan Yandaş, ilk 11'de forma şansı buldu. Süper Lig'de geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, ilk kez ay-yıldızlı formayla Sivas'ta sahaya çıktı. İşte maçtan kareler...

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Milli Takım'da dikkat çeken kare! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
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