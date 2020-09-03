Milli Takım'da dikkat çeken kare! Emre Kılınç ve Mert Hakan...

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Macaristan ile karşılaştı. Galatasaraylı Emre Kılınç ile Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş Milli Takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı. İşte maçtan kareler...

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 23:49 ABONE OL