20 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevine son verilen Mircea Lucescu, Atletico Madrid - Juventus maçı öncesinde verdiği röportaj ile ayrılığın perde arkasını anlattı.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 22:47 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 22:51
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Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!

Türk Milli Takımı ile yolları ayrılan Mircea Lucescu, Atletico Madrid - Juventus maçı öncesi La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi.

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Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!

Rumen teknik adam bu röportajda Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı pazarlığı ilk kez açıkladı.

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Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!

1991 yılında Pisa'yı çalıştırırken Diego Simeone'nin teknik direktörlüğünü yapan Lucescu, Atletico Madrid - Juventus maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!

Röportajın dikkat çeken kısmı ise Türk Milli Takımı'ndan ayrılma sürecine dair paylaştıklarıydı.

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Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!

"YA SÖZLEŞMEMİ 2 YIL UZATIN YA DA BU İŞİ BAŞKASINA TESLİM EDİN"

Görevden alma ya da görevi bırakma gibi bir durum olmadığını ifade eden deneyimli teknik adamın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

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