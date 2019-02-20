20 Şubat 2019, Çarşamba
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Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevine son verilen Mircea Lucescu, Atletico Madrid - Juventus maçı öncesinde verdiği röportaj ile ayrılığın perde arkasını anlattı.
Giriş Tarihi: 20.02.2019 22:47 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 22:51
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