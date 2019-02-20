20 Şubat 2019, Çarşamba
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Galatasaraylı Diagne'nin eşini görenler şaşkına döndü! Sır gibi saklanıyordu
Herkes ondan bol gollü bir performans beklerken, Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne bekletinlerin altında kaldı. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması giyen Senagalli yıldız 17 maçta 20 gol, 2 asistle oynamıştı. Galatasaray'da neler yapacağı merak edilen Diagne'nin eşinin yaptığı paylaşım 'Gol atamıyor bari babalık yapsın' dedirtti. Diagne'nin eşi ise en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Ortalarda fazla görünmeyen Diagne'nin eşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Diagne olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.
Giriş Tarihi: 20.02.2019 18:36 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 18:38
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