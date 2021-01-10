10 Ocak 2021, Pazar

A SPOR GALERİ

Milli yıldızlarımıza büyük onur! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik...

Son dakika haberleri: Lille forması giyen milli yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, L'Equipe gazetesi tarafından Ligue 1'de sezonun ilk yarısının en iyi 11'ine seçildiler. İşte ilk 11...

Giriş Tarihi: 10.01.2021 23:06 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 23:25
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Milli yıldızlarımıza büyük onur! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik...

Keylor Navas - PSG

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milli yıldızlarımıza büyük onur! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik...

Zeki Çelik - Lille

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  • 11
Milli yıldızlarımıza büyük onur! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik...

Jose Fonte - Lille

  • 4
  • 11
Milli yıldızlarımıza büyük onur! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik...

Marquinhos - PSG

  • 5
  • 11
Milli yıldızlarımıza büyük onur! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik...

Adrien Truffert - Rennes

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