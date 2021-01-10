Milli yıldızlarımıza büyük onur! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik...

Son dakika haberleri: Lille forması giyen milli yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, L'Equipe gazetesi tarafından Ligue 1'de sezonun ilk yarısının en iyi 11'ine seçildiler. İşte ilk 11...

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 23:06 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 23:25 ABONE OL