05 Mart 2020, Perşembe
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Milli Takım'ın forveti kim olacak? Cenk Tosun'un yerine...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, talihsiz bir şekilde sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Milli golcünün EURO 2020'yi de kaçıracak olması nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş, alternatif oyuncular üzerinde duruyor. Peki tecrübeli teknik direktör, Cenk Tosun'un yerine kime formayı verecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.03.2020 09:47
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