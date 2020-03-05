05 Mart 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Milli Takım'ın forveti kim olacak? Cenk Tosun'un yerine...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, talihsiz bir şekilde sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Milli golcünün EURO 2020'yi de kaçıracak olması nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş, alternatif oyuncular üzerinde duruyor. Peki tecrübeli teknik direktör, Cenk Tosun'un yerine kime formayı verecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 09:47
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Milli Takım'ın forveti kim olacak? Cenk Tosun'un yerine...

İngiltere'den dün üzücü bir haber geldi... Milli yıldızımız Cenk Tosun kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ın antrenmanında dizinden sakatlandı.

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Milli Takım'ın forveti kim olacak? Cenk Tosun'un yerine...

Sezonu kapatan golcü futbolcunun en az 6 ay oynayamayacağı ve EURO 2020'de forma giyemeyeceği bildirildi.

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Milli Takım'ın forveti kim olacak? Cenk Tosun'un yerine...

Cenk'in sakatlığı ise Galatasaray'ın tecrübeli ismi Adem Büyük'e A Milli Takım'ın kapılarını açtı.

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Milli Takım'ın forveti kim olacak? Cenk Tosun'un yerine...

SLOVENYA VE AVUSTURYA MAÇLARINDA KADRODA

Sabah'ta yer alan habere göre Falcao'nun sakatlığında bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve yerli forvetler içinde bu sezonun en formda ismi olan Adem'i, Şenol Güneş'in ay-yıldızlı ekibe çağırma kararı aldığı öğrenildi.

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Milli Takım'ın forveti kim olacak? Cenk Tosun'un yerine...

Bu ay sonunda Slovenya ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında milli formayı giymesi beklenen Adem, büyük olasılıkla EURO 2020 aday kadrosunda olacak. Adem dışında Galatasaray'dan Emre Akbaba ve Ömer Bayram da A Milli Takım'a çağrılacak.

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