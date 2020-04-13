Milli futbolcu Kaan Ayhan Türkiye'den teklif aldığını açıkladı!

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"

Türkiye'de zaman zaman kulüplerin gündemine geliyorsun. Değerlendirmeyi düşünüyor musun?

Teklif oldu, siz de biliyorsunuz. Düsseldorf'ta çok mutluyum. Kulüp değiştirmek hiç aklımdan geçmedi. Sözleşmem 2022'ye kadar... Kariyerimin sonuna kadar burada kalacağım diye bir söz vermedim kendime. Mutlu olduğum sürece burada kalmaktan yanayım. Tabii zaman ne gösterir bilinmez. Gerçi bu yaz transfer döneminde bazı şeyler farklı olacak. Önümüz açık. Ben de önümü açık tutmaya çalışıyorum. Türkiye'de oynamak isterim tabii ki... Açıkçası biraz tecrübem olduğu için Düsseldorf'un istediği rakam az değil. Türkiye'de oynamak hayallerimden biri ama ne zaman olur bunu bilmiyorum. İtalya veya İngiltere de olabilir. Belki Düsseldorf'ta uzun yıllar kalacağım.