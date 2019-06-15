15 Haziran 2019, Cumartesi
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Lucescu'dan olay sözler! 'Türkiye'deki gençleri ben çıkardım'
2017 yılında Türkiye A Milli Takımı'nın başına geçen ve 2019 Şubat ayında görevinden ayrılan Mircea Lucescu İtalyan basınına çarpıcı ifadeler kullandı. Rumen teknik adam, Türk milli takımında şu anda oynayan genç futbolcuları kendisinin çıkardığını söyledi ve değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 15.06.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 19:21
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