Açıkladılar! Corona virüsü nasıl yayılıyor?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Bilim adamları corona virüsünün tedavisini bulmak için çalışmalarını sürdürürken, virüsün daha iyi anlaşılması için virüsün yayılımını 3D olarak modelledi ve detaylar paylaştı. İşte Finlandiyalı bilim insanlarının o çalışmasından detaylar...