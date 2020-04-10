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Açıkladılar! Corona virüsü nasıl yayılıyor?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Bilim adamları corona virüsünün tedavisini bulmak için çalışmalarını sürdürürken, virüsün daha iyi anlaşılması için virüsün yayılımını 3D olarak modelledi ve detaylar paylaştı. İşte Finlandiyalı bilim insanlarının o çalışmasından detaylar...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 14:38
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Açıkladılar! Corona virüsü nasıl yayılıyor?

Finlandiya'nın Espoo kentinde bulunan Aalto Üniversitesi bilim insanları, koronavirüsün süpermarketlerde nasıl bulaştığını anlatan bilgisayar simülasyonu hazırladı.

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Açıkladılar! Corona virüsü nasıl yayılıyor?

Bir koronavirüs hastasının süpermarkette hapşırmasından sonra mikrodamlacıkların dakikalar boyunca havada asılı kaldığı gözlemlenirken, 3 metrekarelik alana yayıldığı tespit edildi.

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Açıkladılar! Corona virüsü nasıl yayılıyor?

Simülasyonda, süpermarket reyonunda hapşıran hasta kişiden yayılan mikrodamlacıklarla dolu bulutun, hasta kişinin bulunduğu yerden ayrıldıktan sonra bile havada asılı kalmaya devam ettiği gözlemlendi.

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Açıkladılar! Corona virüsü nasıl yayılıyor?

EN İYİ KORUNMA YÖNTEMİ EVDE KALMAK
Aalto Üniversitesi'nden Profesör Ville Vuorinen, kapalı olan kalabalık alanlarda mümkün oldukça kısa süre kalınmasını tavsiye etti.

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Açıkladılar! Corona virüsü nasıl yayılıyor?

Üniversite yayınladığı görüntüyle birlikte yaptığı açıklamada, koronavirüsü taşıyan aerosol parçacıklarının havada düşünüldüğünden daha uzun süre kaldığını ifade etti. Kalabalık kamusal kapalı alanlardan kaçınılması tavsiye edildi.

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