MHK Başkanı Sabri Çelik'ten ilk açıklama

"HERKES KENDİSİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİN"

"Hakem camiası olarak sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Oynanan maçtan çok hakemler konuşuluyor. Herkes kendisine çeki düzen versin. Bu işlerin telafisi yok. Daha zorlu bir döneme giriyoruz."