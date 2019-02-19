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MHK Başkanı Sabri Çelik'ten ilk açıklama
Yusuf Namoğlu'ndan boşalan MHK başkanlık koltuğunu devralan Sabri Çelik, hakemlere uyarılarda bulundu ve çok çalışacaklarına vurgu yaptı.
Giriş Tarihi: 19.02.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 10:37
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