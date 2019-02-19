19 Şubat 2019, Salı
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Ahmet Çakar: "Allah cezanızı versin!"
Fotomaç'ın usta yazarlarından Ahmet Çakar, 22. haftanın kapanış maçı olan Antalyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesinin hakemi Mete Kalkavan'a sert sözlerle yüklenirken VAR sistemiyle ilgili de gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 19.02.2019 10:26
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