19 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Lewis Hamilton ve Nicole Scherzinger hacker kurbanı oldu

Formula 1'de beş dünya şampiyonluğu bulunan İngiliz pilot Lewis Hamilton ve eski sevgilisi ABD'li şarkıcı Nicole Scherzinger hacker kurbanı oldu.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 12:40
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Lewis Hamilton ve Nicole Scherzinger hacker kurbanı oldu

34 yaşındaki Hamilton ile Scherzinger'ın birlikte oldukları dönemden videoları internette paylaşıldı.

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Lewis Hamilton ve Nicole Scherzinger hacker kurbanı oldu

Çiftin yatakta birbirlerine sarılıp öpüşürken cep telefonuyla kaydedilen iki buçuk dakikalık görüntüleri yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendi.

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Lewis Hamilton ve Nicole Scherzinger hacker kurbanı oldu

Hamilton ile Scherzinger ise gelişmelerin ardından görüntülerin kaldırılması için avukatlarını devreye sokarak yasal yollara başvurdu.

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Lewis Hamilton ve Nicole Scherzinger hacker kurbanı oldu

40 yaşındaki şarkıcı ile başarılı F1 pilotu, 8 yıllık birlikteliğin ardından 2015'te yollarını ayırmıştı.

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Lewis Hamilton ve Nicole Scherzinger hacker kurbanı oldu

Daha önce ise Jennifer Lawrence, Selana Gomez, Lady Gaga, Taylor Swift ve Anne Hathaway gibi isimlerin olduğu birçok ünlü de hacker kurbanı olmuş, bu skandal uzun süre interneti meşgul etmişti.

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