20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fethiyespor'da şok gelişme! Futbolcuya darp...
2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'da forma giyen Halil İbrahim Pekşen kulüp başkanının koruması tarafından darp edildiği iddiasında bulundu. Genç futbolcu ayrıca Başkan İsmail Öztürk'ün koruması tarafından, zorla imza attırılarak alacaklarından feragat ettirildiği söyledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.07.2019 13:36 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 13:51
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