16 Ekim 2019, Çarşamba
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Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli açıklandı! Dudak uçuklatan rakam
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Merih Demiral, milli takım formasıyla gösterdiği performansla göz dolduruyor. Usta yazar, özellikle Arnavutluk ve Fransa maçlarında gösterdiği performansla gündem olan 21 yaşındaki stoperin yeni bonservis bedelini açıkladı.
Giriş Tarihi: 16.10.2019 11:35
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