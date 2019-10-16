16 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli açıklandı! Dudak uçuklatan rakam

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Merih Demiral, milli takım formasıyla gösterdiği performansla göz dolduruyor. Usta yazar, özellikle Arnavutluk ve Fransa maçlarında gösterdiği performansla gündem olan 21 yaşındaki stoperin yeni bonservis bedelini açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 11:35
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Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli açıklandı! Dudak uçuklatan rakam

Ülkemizde ve Avrupa'da Merih Demiral fırtınası esmeye devam ediyor...

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Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli açıklandı! Dudak uçuklatan rakam

Juventus forması giyen milli futbolcumuz, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gösterdiği performansla takdir topladı.

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Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli açıklandı! Dudak uçuklatan rakam

Merih Demiral'ın bu günlere gelişi de hiç kolay olmadı...

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Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli açıklandı! Dudak uçuklatan rakam

2013 yılında kapısından girdiği Fenerbahçe'den 2016 yılında ayrılan Merih, Portekizin yolunu tutmuştu.

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Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli açıklandı! Dudak uçuklatan rakam

Alcanenense ve Sporting Lizbon B takımı arasında iki yıl boyunca mekik dokuyan Merih, sonunda Sporting'in A takımına yükseldi.

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