Merih Demiral'dan tarihi transfer! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Sezon başında Juventus'a transfer olan ve milli takımda oynadığı futbolla göz dolduran Merih Demiral ile ilgili sıcak gelişmeler yaşaıyor. Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken 21 yaşındaki stoperin transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika haberleri...