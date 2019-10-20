20 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Merih Demiral'dan tarihi transfer! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Sezon başında Juventus'a transfer olan ve milli takımda oynadığı futbolla göz dolduran Merih Demiral ile ilgili sıcak gelişmeler yaşaıyor. Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken 21 yaşındaki stoperin transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 16:01
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Merih Demiral'dan tarihi transfer! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Milli takımda oynadıkları futbolla büyük beğeni toplayan ve dev kulüpleri harekete geçiren Merih Demiral için son dakika gelişmesi...

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Merih Demiral'dan tarihi transfer! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Özellikle milli takımda ve süre aldığı zaman içinde Juvenstus'taki performansıyla parmak ısırtan Merih adına transfer girişimleri başladı.

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Merih Demiral'dan tarihi transfer! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Juventus forması giyen milli futbolcumuz, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gösterdiği performansla takdir topladı.

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Merih Demiral'dan tarihi transfer! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

2013 yılında kapısından girdiği Fenerbahçe'den 2016 yılında ayrılan Merih, Portekizin yolunu tutmuştu.

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Merih Demiral'dan tarihi transfer! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Alcanenense ve Sporting Lizbon B takımı arasında iki yıl boyunca mekik dokuyan Merih, daha sonra Sporting'in A takımına yükselmeyi başardı.

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