20 Ekim 2019, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'ya ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayserispor maçı için kentte bulunan Kasımpaşalı futbolcularla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Kasımpaşa yönetimi, teknik heyeti ve futbolcular ile sohbet etti. Gerçekleşen sohbetin ardından futbolcular, 53 numaralı forma hediye ettikleri Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiler. İşte o anlardan kareler...
Giriş Tarihi: 20.10.2019 01:52
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