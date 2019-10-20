20 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayserispor maçı için kentte bulunan Kasımpaşalı futbolcularla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Kasımpaşa yönetimi, teknik heyeti ve futbolcular ile sohbet etti. Gerçekleşen sohbetin ardından futbolcular, 53 numaralı forma hediye ettikleri Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiler. İşte o anlardan kareler...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 01:52
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Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'ya ziyaret
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Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'ya ziyaret
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Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'ya ziyaret
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Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'ya ziyaret
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Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'ya ziyaret
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