20 Ekim 2019, Pazar
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Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'i A Grubu 3. maçında salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak olan Real Madrid'in maç kadrosu belli oldu.
Giriş Tarihi: 20.10.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 19:36
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