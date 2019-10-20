20 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'i A Grubu 3. maçında salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak olan Real Madrid'in maç kadrosu belli oldu.

Giriş Tarihi: 20.10.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 19:36
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Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı

Teknik direktör Zinedine Zidane, sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale ve Lucas Vazquez'e 21 kişilik kadroda yer vermedi.

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Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçta salı günü Galatasaray'a konuk olacak Real Madrid'in kadrosu açıklandı.

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Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı

İşte Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu;

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Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı

COURTOİS

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Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı

AREOLA

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