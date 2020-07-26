26 Temmuz 2020, Pazar

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Medipol Başakşehir şampiyonluğunu kutluyor

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, kupa töreni için Kasımpaşa maçının ardından üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geldi.

Giriş Tarihi: 26.07.2020 21:22 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 21:28
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Medipol Başakşehir şampiyonluğunu kutluyor

Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, son haftada oynanan Kasımpaşa maçı ile kupasına kavuşacak.

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Medipol Başakşehir şampiyonluğunu kutluyor

Turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa müsabakasının ardından tahsis edilen üstü açık otobüs ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen kupa törenine hareket etti.

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Medipol Başakşehir şampiyonluğunu kutluyor

Otobüste futbolcular ve teknik heyet yolculuk sırasında marşlar söylerken, eğlenceli dakikalar geçirdi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelen turuncu-lacivertli kafileyi stadyum çevresinde taraftarlar karşıladı.

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Medipol Başakşehir şampiyonluğunu kutluyor

Turuncu-lacivertliler, stadyumda düzenlenecek kutlama töreninin ardından şampiyonluk kupasını kaldıracak.

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Medipol Başakşehir şampiyonluğunu kutluyor
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