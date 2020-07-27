27 Temmuz 2020, Pazartesi

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Medipol Başakşehir kupasını aldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük jest

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, tarihindeki ilk şampiyonluğu kazanmış oldu. Kupasını kaldıran ve şampiyonluğu kutlayan turuncu-lacivertliler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Stadı'nın açılışında giydiği 12 numaralı forma da emekli edildi. İşte kutlamadan kareler...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 00:36 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 00:36
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Medipol Başakşehir kupasını aldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük jest

Süper Lig tarihinde ilk şampiyonluğunu kazanan Medipol Başakşehir, kupasını TFF Başkanı Nihat Özdemir'den aldı.

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Medipol Başakşehir kupasını aldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük jest

Süper Lig'in 2019-20 sezonunda 69 puanla şampiyon olan Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçının ardından kutlamalara başladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndan Başakşehir Fatih Terim Stadı'na üstü açık otobüsle gelen futbolcular ile teknik heyet, yol boyunca coşku yaşadı.

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Medipol Başakşehir kupasını aldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük jest

Takımı taşıyan otobüsün Başakşehir'e gelmesi ile stat önündeki taraftarlar meşale yakarken sokaklarda ve balkonlara bulunan taraftarlar bayrak sallayıp destek tezahüratlarında bulundu. Turuncu-lacivertlilerin stattaki şampiyonluk kutlamalarına ise yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 3 bin 500 taraftar ateş ölçümü yapıldıktan sonra alındı.

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Medipol Başakşehir kupasını aldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük jest

SANATÇILAR SAHNE ALDI

Medipol Başakşehir'in Fatih Terim Stadı'ndaki şampiyonluk kutlamaları Fettah Can, Murat Dalkılıç, Serdar Ortaç ve Hande Yener'in sahne alması ile devam etti. Stat içine kurulan dev platformda sevilen şarkılarını seslendiren sanatçılara tribünlerde yer alanlar eşlik etti.

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Medipol Başakşehir kupasını aldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük jest

ŞAMPİYON, KUPASINI NİHAT ÖZDEMİR'DEN ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen organizasyonu protokol tribününden takip etti. Kutlamalar, kulüp çalışanlarının sahneye davet edilmesi ile devam etti. Daha sonra idare kadro, sonrasında ise turuncu-lacivertli futbolcular saha içerisinde yer alan dev platforma tek tek isimleri anons edilerek çıktı.

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