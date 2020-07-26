26 Temmuz 2020, Pazar

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Avrupa devi İrfan Can Kahveci'ye servet önerdi! Yapılan teklif...

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunda ve Avrupa'da gösterdiği başarıda büyük rol üstlenen İrfan Can Kahveci, dev kulüplerinin radarına girmişti. Avrupa'nın dev kulübü, 25 yaşındaki yıldız isim için turuncu-lacivertlilere servet önerdi. İşte o kulüp ve teklif edilen miktar...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 18:39
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Avrupa devi İrfan Can Kahveci'ye servet önerdi! Yapılan teklif...

Başakşehir'de gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen ve ay yıldızlı formanın vazgeçilmezleri arasında yer alan İrfan Can Kahveci, şu sıralar İspanyol futbolunun gündemine oturmuş durumda.

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Avrupa devi İrfan Can Kahveci'ye servet önerdi! Yapılan teklif...

Genç yetenekleri kulüplerine kazandırarak parlatmasıyla bilinen Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin hedefineki 1 numaralı ismin İrfan Can Kahveci olduğu ve yıldız ismi parlatmayı planladığı kaydedildi.

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Avrupa devi İrfan Can Kahveci'ye servet önerdi! Yapılan teklif...

Fotomaç'ın dış basından derlediği haber şu şekilde:

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Avrupa devi İrfan Can Kahveci'ye servet önerdi! Yapılan teklif...

"Sevilla için herkes UEFA Avrupa Ligi senaryosundan bahsediyordu ancak artık Şampiyonlar Ligi faktörü öne çıkmış durumda.

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Avrupa devi İrfan Can Kahveci'ye servet önerdi! Yapılan teklif...

Devler Ligi'ne katılacak olmasından dolayı Sevilla Sportif Direktörü Monchi, özel isimler arıyor. Bu dev platformda mücadele edebilecek isimlerle ilgilenen Monchi ve teknik direktör Lopetegui, Ever Banega'nın yerine bir 'beyin' arıyor.

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