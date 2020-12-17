17 Aralık 2020, Perşembe

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Marius Sumudica'dan flaş sözler! "Fenerbahçe'nin başında olsam..."

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe ile 19 Aralık Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Marius Sumudica, maç öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Rumen teknik adamın o röportajı...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 16:10
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Marius Sumudica'dan flaş sözler! Fenerbahçe'nin başında olsam...

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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Marius Sumudica'dan flaş sözler! Fenerbahçe'nin başında olsam...

19 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi, kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Marius Sumudica, TRT Spor'a özel bir röportaj verdi.

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Marius Sumudica'dan flaş sözler! Fenerbahçe'nin başında olsam...

İşte Rumen teknik adamın o sözleri...

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Marius Sumudica'dan flaş sözler! Fenerbahçe'nin başında olsam...

1 PUAN ŞAMPİYON YAPAR

"Oyuncularımın kaybetmemesini istiyorum ve onlara bunu aşılamak istiyorum. Türkiye'de sevmediğim ve alışık olmadığım bir nokta var; galiba takımlar ve yönetimler için 1 puan değersiz! Çünkü 3 puan ile 1 puan arasında ciddi prim farkı var. 1 puan sizi şampiyon yapar, 1 puan sizi küme düşürür. Bu 1 puanlar bizim işimize çok yarayacak."

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Marius Sumudica'dan flaş sözler! Fenerbahçe'nin başında olsam...

EN AZ 4 TÜRKLE OYNUYORUM

Gaziantep FK'da çok fazla yerli oyuncu var, Türk futbolcuna saygım var ve bu yüzden Türk oynatıyorum. 14 yabancı kuralı var ama bu hakkımı kullanmak zorunda değilim. Ben her maç en az 4 Türk ile oynuyorum, bu Türk futbolcusuna saygımdandır. 14 yabancı TFF'nin kuralı ama kimse buna mecbur değil. Türkiye'ye iyi yabancılar da geliyor.

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