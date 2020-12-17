Marius Sumudica'dan flaş sözler! "Fenerbahçe'nin başında olsam..."

EN AZ 4 TÜRKLE OYNUYORUM

Gaziantep FK'da çok fazla yerli oyuncu var, Türk futbolcuna saygım var ve bu yüzden Türk oynatıyorum. 14 yabancı kuralı var ama bu hakkımı kullanmak zorunda değilim. Ben her maç en az 4 Türk ile oynuyorum, bu Türk futbolcusuna saygımdandır. 14 yabancı TFF'nin kuralı ama kimse buna mecbur değil. Türkiye'ye iyi yabancılar da geliyor.