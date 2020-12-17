17 Aralık 2020, Perşembe

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Bursaspor'dan resmi açıklama geldi! Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı?

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, genç oyuncularıyla adeta şaha kalktı. Yeşil-beyazlı kulüpte son dönemde performansları üst seviyeye çıkan Ali Akman ve Batuhan Kör, devlerin dikkatini çekerken; konuyla ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 16:29
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Bursaspor'dan resmi açıklama geldi! Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı?

Bursaspor, altyapıdan yetişen oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosu ile hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele veriyor. Yeşil-beyazlı ekipte Ali Akman, Burak Kapacak ve Batuhan Kör'ün performansı dikkat çekerken genç futbolcuların isimleri büyük takımlarla anılmaya başladı.

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Bursaspor'dan resmi açıklama geldi! Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı?

Transfer konusunda açıklama yapan Bursaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Besim Hacıoğulları, şampiyonluk yolunda oyuncuları elden çıkarmak istemediklerini söyledi.

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Bursaspor'dan resmi açıklama geldi! Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı?

Hacıoğulları, "Biz bu şehri aslanlar gibi temsil eden bu şehrin çocuklarının mücadelesiyle Süper Lig'e geri dönmek istiyoruz. Ali Akman, Burak Kapacak ve Batuhan Kör ile Avrupa'dan 4 kulüp ciddi şekilde ilgileniyor ama şampiyonluğa giderken oyuncularımızı satmayı kesinlikle düşünmüyoruz." dedi.

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Bursaspor'dan resmi açıklama geldi! Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı?

BATUHAN'DAN 2 MAÇTA 6 GOL

Yeşil-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Batuhan Kör, A takım formasıyla ilk kez bu sezon mücadele ediyor. Göztepe karşısında 4 gol kaydeden Batuhan Kör, Bursaspor'un TFF 1. Lig'in 14. haftasında sahasında oynadığı ve 3-0 kazandığı Yılport Samsunspor maçında 2 kez fileleri havalandırmıştı.

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Bursaspor'dan resmi açıklama geldi! Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk gollerini dün atan genç oyuncu, ligde de 12 maçta 5 golle takımına katkı sağladı. Kanatlarda ve ileri uçta oynayabilen 1,81 metre boyundaki Batuhan Kör'ün Bursaspor ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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