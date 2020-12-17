Bursaspor'dan resmi açıklama geldi! Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı?

Hacıoğulları, "Biz bu şehri aslanlar gibi temsil eden bu şehrin çocuklarının mücadelesiyle Süper Lig'e geri dönmek istiyoruz. Ali Akman, Burak Kapacak ve Batuhan Kör ile Avrupa'dan 4 kulüp ciddi şekilde ilgileniyor ama şampiyonluğa giderken oyuncularımızı satmayı kesinlikle düşünmüyoruz." dedi.