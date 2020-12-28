28 Aralık 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Marius Sumudica'dan Fatih Terim itirafı! "Beni aradı ve..."

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rumen basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:51
ABONE OL
  • 1
  • 16
Marius Sumudica'dan Fatih Terim itirafı! Beni aradı ve...

Süper Lig'de aldığı peş peşe galibiyetlerle lige damga vuran Gaziantep FK'da en çok konuşulan isimlerden biri teknik direktör Marius Sumudica oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Marius Sumudica'dan Fatih Terim itirafı! Beni aradı ve...

Ligde son 4 maçını kazanan ve 13 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisinin yakaladığı başarıda büyük pay sahibi olan Rumen çalıştırıcı, övgülerin odak noktası haline geldi.

  • 3
  • 16
Marius Sumudica'dan Fatih Terim itirafı! Beni aradı ve...

Bu sezon sadece ligin ilk haftasında Galatasaray'a mağlup olan Gaziantep FK'da Sumudica'nın geleceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

  • 4
  • 16
Marius Sumudica'dan Fatih Terim itirafı! Beni aradı ve...

Tecrübeli teknik adam, 3-1 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Şehirden ayrılmak istemiyorum, burada çok mutluyum." ifadelerini kullanarak Gaziantep FK'da kalmak istediğini belirtti.

  • 5
  • 16
Marius Sumudica'dan Fatih Terim itirafı! Beni aradı ve...

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi ise A Spor'a özel yaptığı açıklamada Sumudica'nın kalmak istediğini ve yılbaşından sonra Rumen hocayla görüşeceklerini vurguladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör