Makedonya Teknik Direktörü Angelovski'den flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona ve Real Madrid...

PANDEV, ONA NAPOLI'Yİ ANLATTI

Makedon yıldızın Napoli tercihini de yorumlayan Angelovski, "Napoli, Eljif Elmas için muhteşem bir kulüp. Pandev, bu tercihinde önemli bir rol oynadı. Ona şehri ve kulübü analttı. Napoli, Eljif'in seviyesini yükseltmesine yardımcı olacaktır." dedi.