13 Ekim 2019, Pazar
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Makedonya Teknik Direktörü Angelovski'den flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona ve Real Madrid...
EURO 2020 Elemeleri G Grubu maçında Kuzey Makedonya, Slovenya'yı Eljif Elmas'ın 2 golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı ve gruptaki puanını 11'e yükselterek 3. sırada yer aldı. Kuzey Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski de Eljif Elmas ile ilgili İtalyan medyasına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 13.10.2019 09:43
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