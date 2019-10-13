13 Ekim 2019, Pazar

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Makedonya Teknik Direktörü Angelovski'den flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona ve Real Madrid...

EURO 2020 Elemeleri G Grubu maçında Kuzey Makedonya, Slovenya'yı Eljif Elmas'ın 2 golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı ve gruptaki puanını 11'e yükselterek 3. sırada yer aldı. Kuzey Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski de Eljif Elmas ile ilgili İtalyan medyasına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 09:43
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Makedonya Teknik Direktörü Angelovski'den flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona ve Real Madrid...

Kuzey Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski, İtalya'nın Il Mattino gazetesine Eljif Elmas ile ilgili geni bir röpotaj verdi.

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Makedonya Teknik Direktörü Angelovski'den flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona ve Real Madrid...

Eljif Elmas'ın tam pozisyonu ve rolüyle ilgil gelen soruya Angelovski, "Eljif Elmas'a net bir pozisyon biçmek doğru değil. Napoli'deki maçlarını da izliyorum. Ancelotti, onu tek bir pozisyonda görevlendiriyor.

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Makedonya Teknik Direktörü Angelovski'den flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona ve Real Madrid...

Bense daha fazla özgürlik veriyor, hücumda oynatıyorm. Diğer pozisyonlarda tam olarak potansiyelini gösteremeyebilir. Fakat, bir mevki belirtmek gerekirse, orta sahadaki 4 pozisyonun 3'ünde rahatlıkla oynayabilir." cevabını verdi.

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Makedonya Teknik Direktörü Angelovski'den flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona ve Real Madrid...

PANDEV, ONA NAPOLI'Yİ ANLATTI

Makedon yıldızın Napoli tercihini de yorumlayan Angelovski, "Napoli, Eljif Elmas için muhteşem bir kulüp. Pandev, bu tercihinde önemli bir rol oynadı. Ona şehri ve kulübü analttı. Napoli, Eljif'in seviyesini yükseltmesine yardımcı olacaktır." dedi.

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Makedonya Teknik Direktörü Angelovski'den flaş Eljif Elmas açıklaması: Barcelona ve Real Madrid...

REAL, BARÇA VE PSG İSTEYECEKTİR

Angelovski, "Eljif Elmas'ı yakın gelecekte Real Madrid, Barcelona ve PSG gibi kulüplerin istediğini göreceksiniz.

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