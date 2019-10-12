12 Ekim 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fransızları korku sardı! 40 bin Türk...

Euro 2020 elemelerinde A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, grupta oynadığı 7. maçında Arnavutluk mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fransa, İzlanda ve Andorra maçlarını da kazanmayı hedefleyen A Milli Takımımızın bu üçlü arasındaki gelecek ilk maçı Fransa ile olacak. Gurbetçiler, Milli Takımımızı Paris'te yalnız bırakmayacak. 81.338 kapasiteli Stade de France'ta en az 40 bin Türk olacak.

Giriş Tarihi: 12.10.2019 13:10 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 13:22
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Fransızları korku sardı! 40 bin Türk...

A Milli Futbol Takımımız Euro 2020 elemelerinde fırtına gibi esmeye devam ediyor...

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Fransızları korku sardı! 40 bin Türk...

Son olarak Kadıköy'de oynanan Arnavutluk maçını 1-0 kazanan millilerimizin sonraki maçı ise Fransa.

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Fransızları korku sardı! 40 bin Türk...

Paris'te oynanacak olan bu karşılaşma öncesi Fransızlar adeta alarma geçti.

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Fransızları korku sardı! 40 bin Türk...

Fransa Futbol Federasyonu medya ofisinden L'Equipe'e verilen açıklamada duyulan endişe şu sözlerle ifade edildi...

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Fransızları korku sardı! 40 bin Türk...

"Emniyet güçlerinden bu maç için ekstra destek istedik. Alarm durumuna geçtik. Maçın biletleri, normalden daha hızlı bir şekilde satılıyor ve neredeyse tükendi. 1-2 gün içerisinde de tamamen tükenmesini bekliyoruz."

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