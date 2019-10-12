12 Ekim 2019, Cumartesi
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Fransızları korku sardı! 40 bin Türk...
Euro 2020 elemelerinde A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, grupta oynadığı 7. maçında Arnavutluk mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fransa, İzlanda ve Andorra maçlarını da kazanmayı hedefleyen A Milli Takımımızın bu üçlü arasındaki gelecek ilk maçı Fransa ile olacak. Gurbetçiler, Milli Takımımızı Paris'te yalnız bırakmayacak. 81.338 kapasiteli Stade de France'ta en az 40 bin Türk olacak.
Giriş Tarihi: 12.10.2019 13:10 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 13:22
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