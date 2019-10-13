Şenol Güneş'in Fransa planı hazır! Yusuf Yazıcı...

Fransa maçında kendilerine beraberlik yettiğini ancak beraberlik istemediğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Ciddi olarak yapacağımız şey Fransa maçına hazırlanmak. Beraberlik bize yetiyor ama beraberlik istemem. Bizim takımımız da hiç berabere kalmadı.