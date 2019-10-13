13 Ekim 2019, Pazar
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Şenol Güneş'in Fransa planı hazır! Yusuf Yazıcı...
A Milli Futbol Takımımız Arnavutluk maçını 90'ıncı dakikada Cenk Tosun'un attığı golle kazandı ve gözünü liderliğe dikti. Şenol Güneş'in öğrencileri 14 Ekim Pazartesi saat 21.45'te Fransa ile karşılaşacak. Türkiye, Arnavutluk karşısında alınan 3 puan sonrası, İzlanda'nın da Fransa'ya yenilmesi sonucunda EURO 2020 yolunda büyük avantaj sağladı. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş de liderlik mücadelesi verdiğimiz Fransa'yla oynanacak zorlu karşılaşma öncesi planlarını yaptı. İşte Şenol Güneş'in Fransa'yı yıkma planı...
Giriş Tarihi: 13.10.2019 09:55
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