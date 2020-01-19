19 Ocak 2020, Pazar
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Çağlar Söyüncü sezon sonu dünya devine gidiyor! İşte yeni takımı...
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, takımında adeta kariyer sezonunu yaşıyor. Genç yıldız gösterdiği performansa dünya devlerinin listesine girdi. Peki Çağlar Söyüncü'yü isteyen takım kim? İşte transfer detayları...
Giriş Tarihi: 19.01.2020 09:58
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