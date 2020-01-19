19 Ocak 2020, Pazar

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Çağlar Söyüncü sezon sonu dünya devine gidiyor! İşte yeni takımı...

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, takımında adeta kariyer sezonunu yaşıyor. Genç yıldız gösterdiği performansa dünya devlerinin listesine girdi. Peki Çağlar Söyüncü'yü isteyen takım kim? İşte transfer detayları...

Giriş Tarihi: 19.01.2020 09:58
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Çağlar Söyüncü sezon sonu dünya devine gidiyor! İşte yeni takımı...

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bu sezonki parmak ısırtan performansıyla önemli kulüplerin takibinde...

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Çağlar Söyüncü sezon sonu dünya devine gidiyor! İşte yeni takımı...

Ligde topladıkları 45 puanla 3. sırada bulunan Leiceester'ın bu sezonki dikkat çekici başarısında büyük pay sahibi olan Çağlar Söyüncü için kulübüne teklifler gelmeye devam ediyor.

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Çağlar Söyüncü sezon sonu dünya devine gidiyor! İşte yeni takımı...

Juventus forması giyen bir diğer milli futbolcu Merih Demiral'ın sakatlığı sonrası A Milli Takım'ın EURO 2020'de büyük beklentileri olduğu milli yıldız için son olarak dünya devinin devreye girdiği ortaya çıktı.

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Çağlar Söyüncü sezon sonu dünya devine gidiyor! İşte yeni takımı...

Mücadeleci ve azimli futboluyla alkış toplayan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibi Barcelona'nın gözdesi konumuna geldi. 25 yaş altı futbolcuları için ekstra bütçe ayıran Barcelona, sezon sonu için Çağlar Söyüncü'yü listesine aldı.

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Çağlar Söyüncü sezon sonu dünya devine gidiyor! İşte yeni takımı...

Leicester City'nin şu ana kadar tekliflere olumsuz yanıt vermesi üzerine ocakta herhangi bir girişimde bulunmayı planlamayan Katalan ekibinin sezon sonunda resmi teklif sunacağı kaydedildi.

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