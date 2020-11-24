Alex de Souza futbola dönüyor! Tarihi resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, teknik direktör olabilmek için eğitim aldı, Coritiba'da staj yaptı ve başlamak için tüm hazırlıklarını yaptı. 43 yaşındaki Brezilyalı isim başlayacağı tarihi ve tüm planlarını anlattı. İşte Alex de Souza'nın açıklamaları...