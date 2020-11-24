24 Kasım 2020, Salı

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Alex de Souza futbola dönüyor! Tarihi resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, teknik direktör olarak futbola dönüyor. Brezilyalı eski futbolcu, teknik admlık kariyerine başlama kararı alırken, sahalara dönüş tarihini de duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 19:19 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 19:20
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Alex de Souza futbola dönüyor! Tarihi resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, teknik direktör olabilmek için eğitim aldı, Coritiba'da staj yaptı ve başlamak için tüm hazırlıklarını yaptı. 43 yaşındaki Brezilyalı isim başlayacağı tarihi ve tüm planlarını anlattı. İşte Alex de Souza'nın açıklamaları...

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Alex de Souza futbola dönüyor! Tarihi resmen açıkladı

Gerçekten teknik adam olmaya karar verdiğimde, doğrudan A Lisansı mı yoksa B Lisansı mı almam gerektiği konusundan şüphelerim vardı. İlk olarak Brezilya'da genç oyuncuları eğitmek için B Lisansı'nı seçtim. Profesyonel futbolla ilgilenmeden dört yıl geçirdim. Son iki yılda kendimi öğrenmeye adadım. Ve şimdi kendi alanıma geri dönme zamanım geldi.

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Alex de Souza futbola dönüyor! Tarihi resmen açıkladı

"BAŞLAMA ZAMANI GELDİ"
Şans ya da tercihler nedeniyle oynadığım takımlarda kaptan olduğum için teknik heyet ve yönetimlerle çok fazla konuşuyorsunuz. 2014'te futbola nokta koyduktan sonra yeni kariyer planlamamı yaptım. Formamı çıkardım, ailemle zaman geçirdim, futbol dünyasından uzaklaştım. Yeni kariyerimi hayal ettim, bunun üzerine çalıştım. Ve artık başlamak için zamanın geldiğine inanıyorum.

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Alex de Souza futbola dönüyor! Tarihi resmen açıkladı

Futbolculuk dönemimde ayrıntılarla çok fazla ilgilenirdim. Teknik adamlık dönemimde de böyle yapacağım. Çok iyi organizasyonla çalışan biriyim, bu yüzden çalıştığım yerin her anlamda organize olmasını istiyorum. Ve ayrıca futbolcularla yakından ilgilenen, onlara çok fazla enerji harcamak isteyen bir teknik adam olacağım.

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Alex de Souza futbola dönüyor! Tarihi resmen açıkladı

"2021 YILINDA BAŞLAMAK İSTİYORUM"
Son yıllarda kulüp çalıştırmak için birçok teklif aldım. Ancak bu teklifleri henüz erken olduğu için kabul etmedim. Akademiye giderek teorik eğitimlerimi tamamladım, lisans aldım. 2021 yılında teknik direktör olmaya karar verdim.

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