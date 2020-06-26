26 Haziran 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Liverpool taraftarı kutlamalara başladı!

İngiltere Premier Lig'de şampiyon Liverpool oldu. Bitime 7 hafta kala ipi göğüsleyen Merseyside ekibinde taraftarlar 30 yıl sonra gelen zaferi doyasıya kutladı. İşte taraftarların şampiyonluk kutlamalarından kareler...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 00:52 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 00:53
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Liverpool taraftarı kutlamalara başladı!

Liverpool taraftarı 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

İşte o görüntüler...

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Liverpool taraftarı kutlamalara başladı!
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Liverpool taraftarı kutlamalara başladı!
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Liverpool taraftarı kutlamalara başladı!
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Liverpool taraftarı kutlamalara başladı!
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