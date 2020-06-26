26 Haziran 2020, Cuma

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Liste açıklandı! Corona virüsü ve Türkiye...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü binlerce insanın ölümüne sebep olurken, bilim insanları çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Her ne kadar alınan önlemler sonrası virüsün yayılım hızında yavaşlama görülse de vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiliz The Guardian gazetesi, Oxford Üniversitesi ve hükümetlerin verilerini inceleyerek salgından en kötü etkilenen 45 ülkeyi analiz etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 11:19
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Liste açıklandı! Corona virüsü ve Türkiye...

Çarşamba günü 172 bin, Salı günü 164 bin ve Pazartesi günü 157 bin vakanın tespit edilmesiyle, bütün dünya corona virüsü salgınında yeni bir sayfa açmış oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Liste açıklandı! Corona virüsü ve Türkiye...

ABD'de Çarşamba günü salgının başından bu yana en yüksek ikinci günlük vaka sayısı 38 bin 386 ile belirlendi, dahası Başkan Donald Trump'ın yakın çevresindeki gizli servis görevlileri karantinaya alındı.

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Liste açıklandı! Corona virüsü ve Türkiye...

Yakın tarihinin en büyük felaketiyle yüzleşen ABD'de, Washington Üniversitesi'nin tahminlerine göre Ekim ayına kadar corona virüsten ölenlerin sayısı 180 bini bulacak. Halihazırda, ABD'deki can kaybı 124 bin, vakalar ise 2 milyon 462 bin.

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Liste açıklandı! Corona virüsü ve Türkiye...

Pozitif sonuç veren testlerdeki inanılmaz artışa rağmen, birçok ülkede karantina önlemlerinin gevşetildi, yaz tatili başladı. Şimdi insanların aklındaki en büyük soru, salgında ikinci dalganın gelip gelmeyeceği.

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Liste açıklandı! Corona virüsü ve Türkiye...

İngiliz The Guardian gazetesi, Oxford Üniversitesi ve hükümetlerin verilerini inceleyerek salgından en kötü etkilenen 45 ülkeyi analiz etti. Analiz, 45 ülkeden 10'unun pandemiye 'rahat bir tepki' veren ülkeler olduğunu ortaya çıkardı.

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