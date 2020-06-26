Liste açıklandı! Corona virüsü ve Türkiye...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü binlerce insanın ölümüne sebep olurken, bilim insanları çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Her ne kadar alınan önlemler sonrası virüsün yayılım hızında yavaşlama görülse de vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiliz The Guardian gazetesi, Oxford Üniversitesi ve hükümetlerin verilerini inceleyerek salgından en kötü etkilenen 45 ülkeyi analiz etti. İşte detaylar...