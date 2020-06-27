İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Corona virüs haritası güncellendi! Bu ilçelere dikkat...

Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, Corona virüsü salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul'da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, bazı mahalle ve ilçelerdeki durumun endişe verici boyutlarda olduğunu gösteriyor.