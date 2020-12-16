16 Aralık 2020, Çarşamba

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Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Polisten gizlenen o detay...

Dünya ve Arjantin futbolunun efsane isimlerinden Diego Armando Maradona, 25 Kasım günü hayatını kaybetmişti. Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Arjantin polisi flaş bir detay yakaladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 15:18
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Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Polisten gizlenen o detay...

25 Kasım'da hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın ölümü sonrası yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Polisten gizlenen o detay...

Daha önce Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin evi ve ofisi aranmış, bilgisayar ve cep telefonu da dahil olmak üzere tüm eşyalarına el konmuştu.

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Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Polisten gizlenen o detay...

Luque daha sonra gözyaşları içerisinde düzenlediği basın toplantısında, "Diego söz konusu olduğunda herhangi bir şeyden sorumluysam, bu onu sevmek, ona değer vermek, hayatını sonuna kadar geliştirmek ve uzatmaktır. Maradona imkansız bir hastaydı, doktorlardan nefret ederdi. Hiçbir şey için kendimi suçlamıyorum. Bana yapılanlar haksızlık. Diego için birisi günah keçisi bulmaya çalışıyor. Onun için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

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Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Polisten gizlenen o detay...

Efsane futbolcunun evinde bakımını yapan hemşire Dahiana Gisela Madrid, Maradona'nın ölümünden 3 saat önce onu kontrol ettiği şeklinde yalan ifade vermişti. Hemşirenin avukatı Rodolfo Baque ise, Arjantin TV'ye yaptığı açıklamada Maradona'nın ölümünden önce yaşanan şok bir olayı açıkladı.

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Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Polisten gizlenen o detay...

ŞOK GERÇEĞİ AÇIKLADI!

Baque, "Maradona ölümünden 1 hafta önce düştü ve başını vurdu. Tarama veya röntgen için hastaneye bile kaldırılmadı. Hiçbir yere götürülmedi. Ölümünden önceki günlerde kalp atışının hızlandığı şeklinde defalarca ambulans çağırıldı ancak hiçbir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı.

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