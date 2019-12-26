26 Aralık 2019, Perşembe

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Dünya bu transferi konuşacak! Hulk Süper Lig devine...

Dünyanın önde gelen oyuncularının yüksek maaşlar almak için tercih ettiği ülkeler arasında olan Çin'de, futbol federasyonu çok konuşulacak bir karara imza atmıştı. Bu kararla birlikte takımlar Çin Ligi'nde forma giyen dünya yıldızlarını kıskaçları altına aldılar. Bu isimlerden birisi olan Brezilyalı Hulk'un menajeri resmen flaş bir hamle yaptı. Peki o hamle ne? İşte Hulk transferinin tüm ayrıntılarıyla perde arkası...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 15:56
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Dünya bu transferi konuşacak! Hulk Süper Lig devine...

İşte doğrudan ligimizi ilgilendiren transfer haberinin ayrıntıları...

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Dünya bu transferi konuşacak! Hulk Süper Lig devine...

Çin Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu öncesi yeni kuralları resmen duyurmuştu...

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Dünya bu transferi konuşacak! Hulk Süper Lig devine...

Yeni kuralların ardından, astronomik maaşlar için Çin'e giden yıldız futbolcuların transferleri de zora girdi.

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Dünya bu transferi konuşacak! Hulk Süper Lig devine...

Çin Futbol Federasyonu belirlediği yeni kurallara göre, yabancı oyuncular için maksimum 3 milyon euro, Çinli oyuncular için 1.3 milyon euro ve 21 yaşının altındaki altyapı oyuncuları içinde 38 bin euro sınır koydu.

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Dünya bu transferi konuşacak! Hulk Süper Lig devine...

Bu rakamların üzerinde hiçbir kulübün maaş ödeyemeyeceği açıklandı. Bu rakamlara bonusların ve vergilerin dahil olmadığı duyuruldu.

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