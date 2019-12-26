26 Aralık 2019, Perşembe
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Dünya bu transferi konuşacak! Hulk Süper Lig devine...
Dünyanın önde gelen oyuncularının yüksek maaşlar almak için tercih ettiği ülkeler arasında olan Çin'de, futbol federasyonu çok konuşulacak bir karara imza atmıştı. Bu kararla birlikte takımlar Çin Ligi'nde forma giyen dünya yıldızlarını kıskaçları altına aldılar. Bu isimlerden birisi olan Brezilyalı Hulk'un menajeri resmen flaş bir hamle yaptı. Peki o hamle ne? İşte Hulk transferinin tüm ayrıntılarıyla perde arkası...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 15:56
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