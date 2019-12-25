25 Aralık 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Almanya'da gündem Ozan Kabak! Değerini 44'e katladı

Galatasaray'da sürpriz şekilde forma şansı bulan ve 11 milyon Euro bedelle Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, sonrasında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Schalke 04'e transfer olmuştu. Ozan Kabak Almanya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Oynadığı futbolla ve attığı gollerle taraftarın gönlünü kazanan milli futbolcumuz, Bundesliga'da değeri en çok yükselen oyunculardan kurulu ilk 11'de kendine yer buldu. İşte o 11 ve Ozan Kabak'ın yeni değeri...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:45
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Almanya'da gündem Ozan Kabak! Değerini 44'e katladı
Bundesliga'da 2019 yılı içinde değeri en çok yükselen oyunculardan ilk 11 oluşturuldu ve Ozan Kabak da kadroda kendine yer buldu.

İşte market değeri en çok yükselen 11 oyuncunun değerleri ve artış bedelleri...
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Almanya'da gündem Ozan Kabak! Değerini 44'e katladı

JADON SANCHO

120 miyon euro +50 milyon euro

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Almanya'da gündem Ozan Kabak! Değerini 44'e katladı

SERGE GNABRY

80 milyon euro +40 milyon euro

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Almanya'da gündem Ozan Kabak! Değerini 44'e katladı

MILOT RASHICA

35 milyon euro +30.5 milyon euro

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Almanya'da gündem Ozan Kabak! Değerini 44'e katladı

KAI HAVERTZ

90 milyon euro +25 milyon euro

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