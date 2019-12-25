25 Aralık 2019, Çarşamba
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Almanya'da gündem Ozan Kabak! Değerini 44'e katladı
Galatasaray'da sürpriz şekilde forma şansı bulan ve 11 milyon Euro bedelle Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, sonrasında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Schalke 04'e transfer olmuştu. Ozan Kabak Almanya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Oynadığı futbolla ve attığı gollerle taraftarın gönlünü kazanan milli futbolcumuz, Bundesliga'da değeri en çok yükselen oyunculardan kurulu ilk 11'de kendine yer buldu. İşte o 11 ve Ozan Kabak'ın yeni değeri...
Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:45
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